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Dünya Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu
Dünya

Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 02:14:00 -
Katil devlet Gazzelilere yemek götüren BM aracını vurdu

İsrail, Gazze'de tamamı yabancı uyruklu yardım gönüllüsü bulunan BM aracını vurdu. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, soykırım saldırıları yürüttüğü Gazze'de, Filistinliler için gönüllü olarak yardım çalışmaları yürüten yabancıların bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) aracını vurdu.

Saldırı esnasında araçta bulunan İngiltere, İrlanda, Polonya ve Avusturya vatandaşı 5 World Central Kitchen (Dünyanın Merkezi Mutfağı) gönüllüsü hayatını kaybetti.

Yabancı gönüllülerin binlerce kilometre uzaktan gelip Gazze halkına yemek pişirdikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin BM aracıyla Gazzelilere yemek götürmek üzere oldukları bildirildi.
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