"Katil" Davutoğlu, HDP heyetini ağırladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı.

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak açıklamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, o açıklamalarından bir kısmını ise sosyal medya hesabı üzerinden "Biz kimiz?" notuyla paylaşmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da Davutoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Siz; Cizre de Kürt gençlerini diri diri yakan, Sur'u talan eden, Taybet Ana'nın cenazesini 7 gün sokakta bırakansınız. Siz Katilsiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılının Ekim ayında DEAŞ üyesi iki canlı bombanın Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası da şu an hapiste olan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bugün başbakan ben olsaydım, çıkardım Türkiye toplumundan bin defa özür diler, istifa ederdim. Hatta böyle bir alçaklık karşısında onuru olan istifa değil, intihar eder” diyerek Ahmet Davutoğlu'nu intihar etmeye davet etmişti.