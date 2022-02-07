Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan korunmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bol bol meyve, sebze yemenin de zamanı geldi. Şu sıralar sıkça kullandığınız katı meyve sıkacağının temizliği hakkında detaylı bilgileri aşağıda sıralıyoruz.

Katı meyve sıkacağı nasıl temizlenir?

Temizlemeye başlamadan önce ilk olarak prizden fişini çıkarın. Birçok parçadan oluşan meyve sıkacağı ana gövdesi temizlenemez.

Katı meyve sıkacağının en fazla kirlenen parçalarından biri de doğal olarak sıkılan meyve ve sebzenin posasının toplandığı kabıdır.

Katı meyve sıkacağının bir diğer parçaları ise sırasıyla meyve itici, üst kapak, filtre yuvası, meyve suyu musluğu, meyve suyu sürahisi, köpük ayırma bölmesi ve paslanmaz filtredir.

Bunları temizlemek için tek tek çıkarıp tezgahın üzerine koyun. Kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi parçaları çıkarmaya çalışın. Yoksa küçük parçalarda yer aldığı için kırma ihtimaliniz veya yanlış çıkarma ihtimaliniz olabilir.

Ayırdıktan sonra meyve iticiyi lavaboda ılık suyun altına koyun ve biriken parçalarından arındırın.

Daha sonra üst kapağın içerisinde biriken meyve posasını elinizle bir poşet içerisine dökün. Bu işlemin ardından üst kapağı musluk altında süzdürün. Yıkama sırasında elinizle kapak içini iyice ovun ve yapışan posaları iyice temizleyin.

Sıkılan meyve ve sebzelerin suları sıkma işlemi sırasında köpürür ve bu köpük sürahi gövdesine yapışır. Bu köpük lekesinden kurtulmak için bekletmeden hızlı bir şekilde ılık su altında sürahiyi çalkalayarak güzel bir şekilde yıkayın.

Sırada doğrayıcı filtrelerin temizliği var. Bunun için bazı ürünlerde doğrayıcı filtreyi temizlemek için fırçalar bulunur. Eğer yoksa da ince uçlu bir fırçayla ve akan ılık su altında temizleyerek bütün kirlerden arındırabilirsiniz.

Bütün temizlediğiniz parçaların mutlaka temiz bir bezin üzerinde kurumasına dikkat edin. Sonrasında kağıt havlu ile tek tek parçaları kurutup yerlerine dikkatli bir şekilde yerleştirmeye özen gösterin.

Gövde olan kısmı yani su ile yıkanmayan kısmında lekeler oluşmuşsa onları temiz bir beze sprey temizleyici kullanarak temizleyebilirsiniz.