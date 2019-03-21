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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

21 Mart 2019 Perşembe 14:19
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0552250,17
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu1,8985190,10
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0372240,09
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0203060,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0388790,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0153931,56
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0518230,35
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0232090,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0223320,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları  
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu63,3619170,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0339070,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4144870,37
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0267290,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon  
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0210290,30
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,1799360,12
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0338570,11
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0352860,10
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0275990,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0206280,14
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,9003750,13
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu0,0143240,10
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0151790,07
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0168440,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları  
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5097750,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0239760,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0483590,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,0185770,06
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,8344430,06

 

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:19
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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