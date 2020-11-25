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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:19:22 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0780232,66
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,7970172,32
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0465632,27
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3376082,14
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,9186201,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0101026,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7698843,49
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0370482,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0862062,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440842,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1074803,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0424513,74
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0818403,59
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0528593,35
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1169213,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1911373,71
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4207911,94
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1127171,84
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0222951,67
Tacirler Portföy Değ. Fon3,4599511,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0317532,43
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0295602,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,3474342,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0747512,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,3677511,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1661380,08
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0314090,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0608010,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0230860,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6232350,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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