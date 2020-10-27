Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|773,830588
|1,54
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,227347
|1,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089129
|1,10
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045376
|0,96
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060761
|0,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045360
|0,76
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043297
|0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084490
|0,44
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,579164
|0,19
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,139907
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112667
|0,60
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048983
|0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,415475
|1,16
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024981
|0,35
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107591
|0,27
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,621552
|0,18
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,028243
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,089763
|1,06
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,335212
|0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065165
|0,98
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030045
|0,89
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031266
|0,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,289466
|1,60
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,632698
|1,57
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,051139
|1,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,113887
|1,08
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040835
|0,86
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,616616
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,020038
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,871772
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,153783
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022854
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)