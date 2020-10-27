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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:54 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 773,830588 1,54
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,227347 1,15
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089129 1,10
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045376 0,96
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060761 0,93
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045360 0,76
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043297 0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084490 0,44
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,579164 0,19
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,139907 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112667 0,60
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048983 0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,415475 1,16
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024981 0,35
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,107591 0,27
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,621552 0,18
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon 1,028243 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,089763 1,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,335212 0,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065165 0,98
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030045 0,89
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031266 0,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,289466 1,60
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,632698 1,57
Gedik Portföy Altın Fon 1,051139 1,08
HSBC Portföy Altın Fonu 4,113887 1,08
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040835 0,86
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,616616 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,020038 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,871772 0,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,153783 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022854 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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