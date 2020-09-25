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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:46:09 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026329 0,67
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,863936 0,13
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036000 0,13
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228986 0,11
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071656 0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009079 1,40
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,958343 0,25
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,720010 0,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,065642 0,12
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,468978 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,168790 5,10
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079676 4,98
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040643 4,89
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,677340 2,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,834891 2,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408993 1,68
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,775672 1,26
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,000954 1,15
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,675408 0,90
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,033714 0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,015329 0,97
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,223063 0,84
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017934 0,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,793133 0,23
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,071505 0,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,142482 0,03
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008930 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059534 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,851203 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,863063 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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