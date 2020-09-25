Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026329
|0,67
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,863936
|0,13
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036000
|0,13
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228986
|0,11
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,071656
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009079
|1,40
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,958343
|0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,720010
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,065642
|0,12
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,468978
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,168790
|5,10
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079676
|4,98
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040643
|4,89
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,677340
|2,46
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,834891
|2,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,408993
|1,68
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,775672
|1,26
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,000954
|1,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,675408
|0,90
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,033714
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,015329
|0,97
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,223063
|0,84
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,017934
|0,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,793133
|0,23
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,071505
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142482
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,008930
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059534
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,851203
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,863063
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)