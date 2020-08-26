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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:50:30 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068471 0,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,315035 0,54
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055092 0,54
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,530763 0,52
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,081269 0,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009540 2,25
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032959 1,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023158 0,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,424315 0,65
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040073 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035184 1,56
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073500 1,30
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046699 1,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,567677 1,10
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092774 0,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030828 0,74
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,305790 0,54
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098695 0,47
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,717622 0,42
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033320 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,041297 0,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,838086 0,44
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027086 0,43
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,250435 0,30
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029230 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,914558 0,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,856303 0,02
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 384,619106 0,02
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,078488 0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062502 0,02
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 99,147814 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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