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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:18:19 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,751906 0,95
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043172 0,93
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,501444 0,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034656 0,83
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054414 0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022749 0,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031715 0,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,372057 0,55
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039622 0,50
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,592073 0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103566 1,06
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046385 0,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,038550 0,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090217 0,09
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053295 0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,678278 1,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,097371 0,79
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,295815 0,49
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,019006 0,38
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,507414 0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,868657 0,60
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,173364 0,57
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060408 0,57
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,814224 0,54
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,768161 0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,918348 3,82
Fiba Portföy Altın Fonu 0,037960 0,60
İş Portföy Altın Fonu 0,049689 0,59
Deniz Port. Altın Fonu 0,055328 0,59
Ak Portföy Altın Fonu 0,102060 0,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058883 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,853899 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,129775 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,604414 0,02
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,043729 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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