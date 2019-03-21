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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

21 Mart 2019 Perşembe 14:20
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

 Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,024438-0,27
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,215712-0,20
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,041943-0,19
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,145265-0,17
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,057773-0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,179535-0,62
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,541990-0,29
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022109-0,27
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,148046-0,17
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,415198-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları  
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,098261-1,55
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,190769-1,53
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF36,037030-1,52
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF36,333802-1,51
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,374109-1,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon  
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043517-1,34
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,344544-0,95
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,544530-0,80
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon16,431026-0,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,661704-0,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,028062-1,55
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)19,622821-1,20
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,019806-0,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,301827-0,99
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,041282-0,66
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları  
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,781364-0,66
Bizim Portföy Altın Katılım BYF208,124139-0,40
QNB Finans Portföy Altın BYF20,687070-0,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,033283-0,24
Deniz Port. Altın Fonu0,029252-0,23

 

 

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:20
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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