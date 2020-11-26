Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603641
|-0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846461
|-0,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238595
|-0,18
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|181,126145
|-0,13
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022974
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|15,944126
|-0,64
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,184243
|-0,54
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,609422
|-0,40
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078807
|-0,33
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034079
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,357578
|-0,13
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,368457
|-0,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,189608
|-0,07
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,037944
|-0,04
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,025346
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,175867
|-0,22
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872009
|-0,18
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,961501
|-0,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,780864
|-0,15
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061143
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102928
|-0,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050149
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064872
|-0,21
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127832
|-0,20
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108721
|-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)