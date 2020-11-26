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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:54:30 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,603641-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846461-0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238595-0,18
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu181,126145-0,13
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,022974-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)15,944126-0,64
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,184243-0,54
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,609422-0,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,078807-0,33
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034079-0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,357578-0,13
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,368457-0,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,189608-0,07
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,037944-0,04
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,025346-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,175867-0,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,872009-0,18
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,961501-0,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,780864-0,15
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061143-0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,102928-0,30
İş Portföy Altın Fonu0,050149-0,22
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064872-0,21
Garanti Portföy Altın Fonu0,127832-0,20
TEB Portföy Altın Fonu0,108721-0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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