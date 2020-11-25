Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026363
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239031
|-0,02
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,672066
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,168920
|-0,68
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043498
|-0,18
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,986351
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,368725
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,076895
|-0,60
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034322
|-0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112659
|-0,30
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038760
|-0,18
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|89,366782
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061205
|-0,66
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,875386
|-0,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,178449
|-0,50
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,963010
|-0,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,783611
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,447177
|-1,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,710435
|-1,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,006530
|-1,40
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,982499
|-0,77
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,856535
|-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)