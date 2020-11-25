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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:20:22 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026363-0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,239031-0,02
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,672066-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,168920-0,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043498-0,18
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,986351-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,368725-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,076895-0,60
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034322-0,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,112659-0,30
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,038760-0,18
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon89,366782-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061205-0,66
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,875386-0,51
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,178449-0,50
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,963010-0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,783611-0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,447177-1,45
QNB Finans Portföy Altın BYF40,710435-1,42
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,006530-1,40
Gedik Portföy Altın Fon0,982499-0,77
HSBC Portföy Altın Fonu3,856535-0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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