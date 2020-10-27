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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:53 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576571 -0,57
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229937 -0,38
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817410 -0,36
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026499 -0,36
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,668843 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009032 -1,73
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,104701 -0,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035607 -0,80
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024352 -0,75
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,050886 -0,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,112816 -5,38
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,285259 -5,02
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070197 -4,98
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,408429 -4,94
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087021 -4,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,930287 -5,42
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,105945 -3,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051541 -2,93
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,321946 -2,74
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,804015 -2,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,080450 -6,01
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,996504 -4,58
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,102001 -4,42
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,283175 -4,28
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,149356 -1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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