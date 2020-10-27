Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576571
|-0,57
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229937
|-0,38
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,817410
|-0,36
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026499
|-0,36
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,668843
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009032
|-1,73
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,104701
|-0,88
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035607
|-0,80
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024352
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,050886
|-0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,112816
|-5,38
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,285259
|-5,02
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070197
|-4,98
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|14,408429
|-4,94
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087021
|-4,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,930287
|-5,42
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,105945
|-3,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051541
|-2,93
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,321946
|-2,74
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,804015
|-2,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,080450
|-6,01
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,996504
|-4,58
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,102001
|-4,42
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,283175
|-4,28
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,149356
|-1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)