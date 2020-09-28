Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,986600
|-1,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083891
|-1,14
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056856
|-1,09
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,564143
|-1,03
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,751320
|-1,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008913
|-1,83
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041662
|-1,12
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040001
|-1,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022561
|-0,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,359995
|-0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,051397
|-1,86
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045196
|-1,39
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034161
|-1,25
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102126
|-1,08
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,100047
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,317458
|-1,16
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,025715
|-0,77
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024081
|-0,51
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,209389
|-0,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,101154
|-0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028026
|-1,16
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,908187
|-1,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,132778
|-1,09
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,853722
|-0,95
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,169469
|-0,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054979
|-0,99
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101339
|-0,98
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107271
|-0,98
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125635
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,063976
|-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)