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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:14:57 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,986600 -1,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083891 -1,14
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056856 -1,09
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,564143 -1,03
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,751320 -1,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008913 -1,83
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041662 -1,12
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040001 -1,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022561 -0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,359995 -0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,051397 -1,86
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045196 -1,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034161 -1,25
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102126 -1,08
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,100047 -0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,317458 -1,16
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,025715 -0,77
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024081 -0,51
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,209389 -0,47
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101154 -0,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028026 -1,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,908187 -1,10
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,132778 -1,09
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,853722 -0,95
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,169469 -0,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,054979 -0,99
Ak Portföy Altın Fonu 0,101339 -0,98
TEB Portföy Altın Fonu 0,107271 -0,98
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125635 -0,98
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063976 -0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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