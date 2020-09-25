Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043806
|-1,05
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|730,749614
|-0,91
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,026952
|-0,86
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,070194
|-0,50
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084855
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042132
|-1,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,389050
|-1,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022777
|-1,12
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,517137
|-0,36
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,689496
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,103242
|-2,21
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045835
|-1,92
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052373
|-1,21
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,435146
|-0,62
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034593
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,700859
|-2,90
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008967
|-0,75
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,332874
|-0,54
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033761
|-0,53
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|40,167290
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,871565
|-1,28
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180309
|-1,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060653
|-1,24
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,972131
|-1,23
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,771747
|-1,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,587103
|-4,37
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,340889
|-1,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,840453
|-1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,570869
|-1,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108333
|-1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)