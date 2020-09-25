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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:47:00 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043806 -1,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 730,749614 -0,91
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,026952 -0,86
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,070194 -0,50
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084855 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -1,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,389050 -1,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022777 -1,12
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,517137 -0,36
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,689496 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103242 -2,21
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045835 -1,92
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052373 -1,21
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,435146 -0,62
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034593 -0,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -2,90
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008967 -0,75
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,332874 -0,54
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033761 -0,53
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 40,167290 -0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,871565 -1,28
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180309 -1,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060653 -1,24
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,972131 -1,23
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,771747 -1,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -4,37
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -1,37
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -1,36
TEB Portföy Altın Fonu 0,108333 -1,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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