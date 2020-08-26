Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,563267
|-0,76
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225592
|-0,57
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,802852
|-0,49
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,248090
|-0,23
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,271404
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,560376
|-0,32
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,035131
|-0,32
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,675559
|-0,12
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,958206
|-0,07
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042179
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,759724
|-2,60
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076940
|-2,46
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039358
|-2,40
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063145
|-1,97
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|13,788135
|-1,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,302133
|-1,15
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,303716
|-1,10
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,721568
|-1,08
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|0,995380
|-0,99
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050494
|-0,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,123818
|-0,83
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,656949
|-0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060479
|-0,28
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,833234
|-0,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,867948
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,566021
|-0,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038088
|-0,27
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049772
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064506
|-0,27
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126628
|-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)