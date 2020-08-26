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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:50:30 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,563267 -0,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225592 -0,57
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,802852 -0,49
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,248090 -0,23
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,271404 -0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,560376 -0,32
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,035131 -0,32
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,675559 -0,12
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,958206 -0,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042179 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,759724 -2,60
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076940 -2,46
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039358 -2,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063145 -1,97
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,788135 -1,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,302133 -1,15
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303716 -1,10
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,721568 -1,08
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,995380 -0,99
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050494 -0,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,123818 -0,83
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,656949 -0,68
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060479 -0,28
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,833234 -0,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,867948 -0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,566021 -0,30
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038088 -0,27
İş Portföy Altın Fonu 0,049772 -0,27
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064506 -0,27
Garanti Portföy Altın Fonu 0,126628 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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