  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:18:19 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,796536 -0,42
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023569 -0,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224857 -0,29
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 380,291368 -0,28
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022078 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,037649 -0,23
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,920937 -0,12
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009312 -0,04
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,689324 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,854076 -4,70
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,134022 -2,17
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,185610 -2,13
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033236 -2,09
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,823729 -2,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,354274 -2,22
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050686 -1,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095494 -1,19
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039112 -1,12
HSBC Portföy Değ. Fon 109,764041 -1,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840286 -1,56
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,965014 -1,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,644868 -1,25
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,044896 -1,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,164858 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı