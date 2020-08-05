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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:13:51 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075527 -1,76
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032288 -1,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051418 -1,59
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,750132 -1,54
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025369 -0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,033019 -0,62
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,866526 -0,55
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,064734 -0,37
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891748 -0,23
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,655517 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,137045 -4,80
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,213313 -4,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038657 -3,90
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074786 -3,82
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,567056 -3,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,388175 -4,74
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,684136 -2,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090516 -2,24
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,094814 -2,23
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,162681 -2,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882359 -4,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,638227 -4,23
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,176065 -4,16
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,969291 -3,54
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,077984 -0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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