Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061581
|-0,43
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,847558
|-0,03
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026879
|-0,03
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050229
|-0,02
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,652503
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007802
|-2,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070352
|-0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035553
|-0,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,894049
|-0,50
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035004
|-0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076066
|-2,45
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,057302
|-2,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|98,324023
|-1,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086854
|-1,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028862
|-1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,178685
|-0,12
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020586
|-0,10
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,027096
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,600417
|-0,60
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028204
|-0,36
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,054689
|-0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,851592
|-0,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052010
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,355005
|-0,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,686778
|-0,22
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,411124
|-0,22
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,293576
|-0,10
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047505
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)