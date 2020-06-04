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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:12:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074144 -0,42
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026805 -0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025432 -0,12
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050560 -0,11
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050162 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033646 -3,22
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007561 -0,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018672 -0,19
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069682 -0,16
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035312 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,183573 -0,32
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,029338 -0,18
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,736162 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008003 -0,74
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110788 -0,46
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032881 -0,41
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,780648 -0,31
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022568 -0,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049994 -1,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,548758 -1,77
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,972192 -1,75
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,465164 -1,69
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024620 -0,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,822044 -2,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,652165 -2,58
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,627194 -2,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053010 -1,97
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031308 -1,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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