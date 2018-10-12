Katarlılar ve Çinlilerden gayrimenkul hamlesi

En büyük ilgiyi ise Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki toplu konutlar görüyor. Yabancı yatırımcılar, konutun yanı sıra büyük projelere, otellere ve AVM'lere de ilgi gösteriyor. Son dönemdeki talebin toplam değerinin 35 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

"AVRUPA YAKASI'NDAKİ MÜTEAHHİTLERİN MORALLERİ YÜKSELDİ"

Bir yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu, Demirören Haber Ajansı'na yabancı yatırımcıların Avrupa Yakası'ndaki projelere olan ilgisini anlattı. "Döviz artışı sebebiyle yabancı yatırımcının ilgisi daha fazla arttı" diyen Fatih Tataroğlu, Özellikle Avrupa Yakası'nda havalimanına yakın olan bölgelerde, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta konut alımları arttı. Bunu birkaç gerekçeye de bağlıyoruz. Döviz artışıyla yabancıların alım kabiliyetlerinin artması, vatandaşlık mevzuatıyla alakalı düzenleme, son 1-1,5 ayda ciddi anlamda talebi arttırdı. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul Projesi'nin bulunduğu bölgede de alımlar artmaya başladı" dedi.

BİR GRUP, 320 DAİRE ALDI

Özellikle körfez ülkelerinden Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve yeni dönemde Çin'den yatırımcıların nitelikli projelere talep gösterdiğini ifade eden Tataroğlu, Bir daireden ziyade toplu alımlar söz konusu. Yakın zamanda bir projeden 320 daire, tek bir grup tarafından alındı. Zaten moral veren durum bu. Bireysel tek tek alıcılardan ziyade toplu alımlar söz konusu olduğu için, Avrupa Yakası'ndaki müteahhitlerin moralleri yükseldi" diye konuştu.

İSTANBUL'UN GÖZ BEBEĞİ PROJELERE KATAR VE ÇİN İLGİSİ

Tataroğlu, "Bunlar yatırımın belli ölçekteki kısmı. Aslında ciddi anlamda İstanbul'un nokta projelerine, gayrimenkullerine alım için adımlar atıldı. Bu yakın zamanda yabancı sermayenin ülkemize girmesi açısından moral katacak. Müşavirliğini yaptığımız firmaların talepleri doğrultusunda mülk aldığımız bir yerde, 10 gün sonra aynı ürünü aynı fiyata bulamıyoruz. Daire alımında Katarlı'dan tutun da Kuveyt, Ürdün, Mısır gibi körfez ülkelerinin neredeyse tamamından talep var. Ayrıca Kanal İstanbul'un güzergahında alımlar var. Fakat büyük ölçekli alımlarla alakalı yani İstanbul'un göz bebeği dediğimiz projelerle alakalı Katar ve Çinliler gündemde. Bunların görüşmeleri de başladı" diye konuştu.

OTEL VE AVM'LERE BÜYÜK İLGİ

Yalı ve köşk satışlarının, yabancı ilgisinin yüzde 20'lik bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Fatih Tataroğlu, "Bunun ana başlıklarını otel ve alışveriş merkezleri oluşturuyor. Bunlar çok yakın zamanda gerçekleşecek, alt yapıları hazırlanmış, belli aşamalara gelmiş konular. Yakın zamanda sadece Çinli ve Körfez ülkelerinin İstanbul'daki gayrimenkullere yönelik taleplerinin değeri 35 milyar doların üzerinde. Bu da ülkemize katkı sağlayacak boyutta bir bütçe. En önemli konu, yabancı sermayelerin buradaki alım kabiliyetini, alışveriş hacmini yükseltmesi açısından, ilgili kurumlar ve müşavirlik firmalarının hassasiyet göstermesi. Eğer doğru yönetilirse bu rakamların çok daha üzerine çıkılacağı ortada" şeklinde konuştu.