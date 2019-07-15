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Katarlılar tüm dünyaya duyurdu: Türkiye operasyon hazırlığında

Katar sermayeli Kudsu’l Arabi gazetesi, Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden bir askeri operasyona hazırlandığını yazdı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
Katarlılar tüm dünyaya duyurdu: Türkiye operasyon hazırlığında

Londra’dan yayın yapan Katar sermayeli Kudsu’l Arabi gazetesi, Türkiye’nin YPG’ye destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden duyduğu rahatsızlık sebebiyle askeri hazırlık yaptığını öne sürdü.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye ile ihtilaflarının yeni boyutlarına ve bu ülkelerin Suriye'ye yönelik müdahalelerine değinen gazete, Türk ordusunun üç gündür sessizce ve sürpriz bir şekilde başta YPG'nin kontrolündeki bölgelerin karşısı olmak üzere Suriye sınırına askeri sevkiyat yaptığını yazdı.

Askeri hareketlilik var

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin YPG'nin kontrolü altındaki bölgelerdeki hareketliliğine ilişkin haberlere ve YPG'ye verdikleri mali desteğe değinen gazete, Türkiye'nin bu ani askeri hareketliliğini Suudilerle Emirliklerin YPG ile ilişkisiyle ilişkilendirdi ve Türkiye'nin YPG'yi terörist örgüt olarak nitelediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin askeri hareketliliğinin bazı Avrupa ülkelerinin Amerika'nın çağrısıyla Suriye'nin kuzeyine asker gönderme tutumuyla eş zamanlı geliştiğine de dikkat çeken gazete, bu güçlerin Suriye'den çekileceğini açıklayan Amerika'nın yerini alacağını ifade etti.

Kudsu'l Arabi'ye açıklamada bulunan Türk kaynakları, üst düzey bir Suudi heyetinin Emirliklerin yetkilileriyle birlikte Suriye Demokratik Güçleri, YPG ve PKK komutanlarıyla Ayn el-Arab bölgesinde toplantılar yaptığını ve onlara mali desteği arttırma sözü verdiğini öne sürdü.

Gazetenin isimlerini açıklamadığı Türk kaynaklara göre Türkiye de Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Ulusal Ordusu'na bağlı grupların liderlerini Ankara'da topladı. Bununla eş zamanlı olarak bu grupların el-Bab ve Cerablus gibi bölgelerdeki hazırlık düzeyleri yükseltildi, aşiret liderleriyle toplantılar yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Türkiye
  4. TSK
  5. Katar
  6. YPG

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