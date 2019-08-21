Katarlı şirketler ilk sırada! Yabancı yatırımcı rotasını Türkiye’ye çevirdi

Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar, haziranda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 12,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ülkeden giden yatırımlar da yüzde 2,4 artış kaydetti.

İlk 6 ayda yapılan yabancı yatırımlar, 188 milyon dolar arttı ve 3,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yatırımın yüzde 19,4’ü Katar’dan, yüzde 18,7’si İngiltere’den ve yüzde 17,5’i Azerbaycan’dan geldi. 2018’e göre 2019’da ilk üçte yer alan ülkelerin gelen toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 34,3’ten yüzde 55,6’ya yükseldi.

Hizmet sektörü ön planda

2002-2019 döneminde ise yurt dışındaki yerleşiklerin yurt içine yaptıkları yaklaşık 157,9 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yüzde 15,8’i Hollanda’dan, yüzde 7,6’sı ABD’den, yüzde 6,9’u İngiltere’den, yüzde 6,7’si Avusturya’dan ve yüzde 6,2’si Almanya’dan geldi. Bu yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında yaklaşık 157,9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 61,9’unun hizmetler, yüzde 37,7’sinin sanayi ve yüzde 0,4’ünün tarım sektöründe gerçekleştiği belirlendi.

Hollanda faktörü

Haziranda Türkiye’den giden yatırımların da ‘finans ve sigorta faaliyetleri’ sektöründe yoğunlaştığı tespit edildi. Yurt içindeki yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları 414 milyon dolarlık toplam sermaye yatırımlarının 94 milyon doları bu sektörde gerçekleşti. Söz konusu yatırımların yüzde 85’i Avrupa ülkelerine giderken, bunlar arasında 214 milyon dolarlık yatırım çeken Hollanda öne çıktı.