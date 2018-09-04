Katar’la imzalar bugün atılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, bugün TEOA’yı paraflamak üzere bir araya gelecek.

Pekcan’ın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret edecek Al Sani, Ticaret Bakanlığı’nda heyetler arası görüşmelere katılacak.

Görüşmelerin ardından iki bakanın geniş ve kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarından olan Türkiye-Katar TEOA’yı paraflaması için tören düzenlenecek.

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.