  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kararsız seçmen bu seçimde kime oy verecek? Sosyal medyada viral olan o cevap

Sağır ve dilsiz 4 kişiden kan donduran cinayet! Ahmet Kaya'nın 'cinayet saati' şarkısını hatırlattı

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinden ilk açıklama: Müşterilere göz koyuyor

Eski trol sayfasında yeni ifşalar! Ekrem İstanbul’u nasıl yabancılara teslim etti?

AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Altın ve dolarla ilgili her dediği çıkan Mert Başaran duyurdu: Bunu alan yüzde 130 kazanıyor

‘Yarısı bizden' kampanyasının detayları belli oldu

DEM lideri ile CHP lideri arasında 'Ergenekon' kavgası patlak verdi!

Ahmet Hakan’ın “Yeniden Refah” iddiası gündeme oturdu! İşte dikkat çeken “Saadet” detayı

Berat Bey affını istediğinde esip gürleyenler buhar oldu! TGC’nin etik anlayışı KAAN kadarmış
Dünya Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!
Dünya

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 18:07:00 - 2024-02-23 18:09:17
Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Katar’ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı konuşmada İsrail'e tepki gösterdi.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda düzenlenen duruşmaların 5. gününde Katar’ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, ülkesinin argümanlarını sundu.

UAD'a çağrıda bulundu!

Kahtani, uluslararası hukukun temel hükümlerinin "bazıları için geçerli, bazıları için geçerli olmadığı, bazı insanların güvenliği, özgürlüğü ve kendi geleceğini tayin hakkını hak ederken bazılarının ise etmediği" yönünde artan bir algı olduğunu söyledi. Kahtani, "Bazı çocuklar korunmaya değer görülüyor, bazıları ise öldürülüyor ve bunların sayısı binlerle ifade ediliyor. Katar bu tür çifte standartları reddetmektedir. Uluslararası hukuk herkese uygulanmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalı " dedi.

Kahtani, İsrail’in Batı Şeria’daki ve Doğu Kudüs’teki yasa dışı yerleşimci politikalarını Gazze Şeridi’nde de uygulamayı amaçladığını, İsrail hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla bu yöndeki niyetlerini dile getirdiğini vurguladı. Kahtani, “İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi, apartheid rejimi uygulamalarına imkan vermesi, güç kullanma yasağına aykırı olması, geçici bir uygulama yerine kalıcı şekilde ilhak amacı taşıdığı gerekçesiyle hukuka aykırıdır. Mahkemenin bu kabul edilemez duruma çözüm bulma konusunda açık bir yetkisi ve aslında sorumluluğu vardır. Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği sizin görüşünüze bağlıdır ve risk bundan daha yüksek olamaz” ifadelerini kullanarak, Uluslararası Adalet Divan'ının işgalin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş vermesini istedi.

İstanbul'da 'Gazze' eylemi! 'Katillere yakıt yollamayın'
İstanbul'da 'Gazze' eylemi! 'Katillere yakıt yollamayın'

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da 'Gazze' eylemi! 'Katillere yakıt yollamayın'

Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!
Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!

Ekonomi

Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!

Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi

Gündem

Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi

2 milyon kişi açlıkla boğuşuyor... Her şey bir torba un için: Dünya insanlığın yok oluşunu seyrediyor Gazze açlıktan ölüyor
2 milyon kişi açlıkla boğuşuyor... Her şey bir torba un için: Dünya insanlığın yok oluşunu seyrediyor Gazze açlıktan ölüyor

Gündem

2 milyon kişi açlıkla boğuşuyor... Her şey bir torba un için: Dünya insanlığın yok oluşunu seyrediyor Gazze açlıktan ölüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23