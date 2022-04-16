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Spor Katar'dan LGBT'lilere büyük tokat!
Spor

Katar'dan LGBT'lilere büyük tokat!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi turnuvanın güvenliğinden sorumlu Abdulaziz Abdullah Al Ansari, gökkuşağı bayraklarına müsade etmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 20:56:00 -
Katar'dan LGBT'lilere büyük tokat!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi turnuvanın güvenliğinden sorumlu Abdulaziz Abdullah Al Ansari, gökkuşağı bayraklarına müsade etmeyeceklerini söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası yaklaşırken LGBT+ tartışmaları da sürüyor.

Katar yönetimi, turnuva esnasında LGBT+ temsil eden gökkuşağı bayraklarına müsade etmeyeceklerini açıkladı.

Turnuvanın güvenliğini denetleyen Tümgeneral Abdulaziz Abdullah Al Ansari, Dünya Kupası'nda 28 gün için inançlarını değiştiremeyeceklerini söylerken taraftarlara gökkuşağı bayrakları konusunda uyarı yaptı.

Al Ansari, AP'ye verdiği röportajda, "Eğer bir gökkuşağı bayrağını alıyorsam hakaret etmek için değil, korumak için." dedi.

"Ben olmazsam etrafındaki biri ona saldırabilir"

"Eğer gökkuşağı bayraklı bir taraftarın elinden bayrağı alıyorsam gerçekten ama gerçekten ona hakaret etmek için değil, onu korumak için yapıyorum. Çünkü ben olmazsam etrafındaki herhangi biri ona saldırabilir. Bu noktada gerçekten o bayrağı kaldırmaya gerek yok."

"28 günlüğüne inancımızı değiştiremeyiz"

"Odaları birlikte tutun, birlikte uyuyun. Bu bizi ilgilendirmeyen bir durum. Turnuvanın organizasyonu için buradayız. İnsanların arasındaki kişisel şeylerin ötesine geçmeyelim. Burada yasaları değiştiremeyiz. Dünya Kupası'nda 28 günlüğüne inancımızı değiştiremeyiz."

 

"FIFA ve Katar bu endişeleri derhal ele almalı"

Uluslararası LGBT+ Derneği'nden Julia Ehrt ile Avrupa Futbol Taraftarları'ndan Ronain Evain, ortak bir bildiride, "Genellikle sözde korumalar, temelde insan hakları ihlallerini örtbas etmek için kullanılan sis perdeleridir. FIFA ve Katar bu endişeleri derhal ele almalı ve güvenli bir turnuva düzenleme şansı olduğunu göstermelidir." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino bu hafta Doha'da yaptığı açıklamada, "Bu konuda hepimiz, Katar'da herkesin hoş karşılandığını göreceğiz" dedi.

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