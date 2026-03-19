Katar'dan İran'a Sert Tepki: "Tüm Kırmızı Çizgiler Aşılmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Tahran'ın enerji tesislerini doğrudan hedef almasının dünya ekonomisi için hayati önem taşıyan enerji güvenliğini, denizcilik faaliyetlerini ve çevresel dengeyi ciddi şekilde riske attığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği bu acımasız saldırılar; sivilleri, sivil altyapıları ve stratejik tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bu durum kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır."

"Kardeş Ülkelerle Tam Dayanışma İçindeyiz"

Katar, yaşanan gerilimin ardından Suudi Arabistan ve BAE ile tam bir dayanışma içinde olduğunu ilan etti. Bölge ülkelerinin egemenliklerini, toprak bütünlüklerini ve güvenliklerini korumak amacıyla aldıkları her türlü önlemin arkasında olduklarını belirten Doha, uluslararası toplumu da göreve çağırdı.

Açıklamanın devamında, bölgenin bu haksız saldırıların yıkıcı sonuçlarından korunması gerektiği belirtilerek, bölgesel istikrarın yeniden tesisi için tansiyonun düşürülmesi yönünde ivedilikle çalışılması gerektiği kaydedildi.