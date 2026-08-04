Katar’dan Hürmüz ve Gazze mesajı: Herkes İsrail’in ne halt karıştırdığının farkında

Körfez’de ABD ile İran arasındaki savaşı önlemek ve stratejik Hürmüz Boğazı’nı yeniden seyrüsefere açmak için yoğun mekik diplomasisi yürüten Katar, bir yandan da terör devleti İsrail’in bölgeyi ateşe verme hamlelerini ifşa etti. Doha’da kameralar karşısına geçen Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye ve Mısır ile birlikte Gazze’de katliamları durdurmak için çabaladıklarını ancak siyonist çetenin anlaşmayı engellemek adına bilinçli olarak provokasyon yaptığını ilan etti.

Katar, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin düşürülmesi için taraflarla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirterek önceliklerinin gerilimin sona erdirilmesi, diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın serbest deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran gerilimi, bölgedeki son gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede gerilimin durdurulması için taraflarla yürüttüğümüz diplomatik çabalar sürüyor. Önceliğimiz gerilimi bir an önce durdurmak, diplomasi masasına geri dönmek ve Hürmüz Boğazı'nın eskiden olduğu gibi sorunsuz şekilde serbest geçişlere yeniden açılması."

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin henüz bir anlaşma bulunmadığını belirten Ensari, çözüm için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ve taraflar arasında anlaşma taslaklarının karşılıklı olarak paylaşıldığını aktardı.

Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Ensari, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun daha önceki haline dönmesinin Katar'ın değişmeyen tutumu olduğunu belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in son ihlalleri Gazze anlaşmasını engellemeye yönelik ve herkes bunun farkında"