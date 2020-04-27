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Katar'dan getirilen 162 Türk vatandaşı Çankırı'da yurda yerleştirildi

2020-04-27 00:58:45 -
Katar'dan getirilen 162 Türk vatandaşı Çankırı'da yurda yerleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Katar'dan yurda getirilen 162 Türk vatandaşı, Çankırı'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 162 kişi, Katar'dan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle getirildikleri Çankırı'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

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