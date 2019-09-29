0553 313 94 23

Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

Katar, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye nakdi yardımda bulundu. Aileler, Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'nde bulunan birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi. Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

29 Eylül 2019 Pazar 22:54
Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi.

50 bin yoksul aileye 100 dolarlık yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'deki 50 bin yoksul aileye 100 dolarlık yardımların ödendiğini belirtti.

Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:54
  1. Katar
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!
    1. Mısırlı aktivist karakolda kayboldu!
    2. Kıraç'tan Orhan Pamuk ve Elif Şafak..
    3. Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye..
    4. Nagehan Alçı'ya çok sert tepki: Hainlik.
    5. Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
    6. Pascal Nouma isyan etti
    7. Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!
    8. Beşiktaş'ta son dakika açıklaması:..
    9. Çin'in Uygur Türkü çocuklarına yürek..
    10. Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi..
    11. Moskova'da 20 bin kişilik protesto..
    12. Saadet Partisi'nden dikkat çeken..
    13. Patatesli milföy nasıl yapılır? İşte,..
    14. 'Modi'nin maskesini düşürmeye devam..
    15. Ali Erbaş'tan dikkat çeken çıkış: Kız..
    16. TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte,..
    17. Ahmet Davutoğlu yeni partiye..
    18. Parmak çıtlatmak neden zararlı?
    19. Süper Lig'de günün sonuçları! İşte..
    20. Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yenilgisine..
    21. Baba kızına ömür boyu bakmak zorunda..
    22. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında dağıldı
    23. Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra..
    24. JÖH timleri 5 terörist daha avladı!..
    25. Mehmet Metiner'den Mustafa..
    26. Avusturya'da seçimin galibi belli oldu
    27. Mustafa Destici'den flaş idam hamlesi!..
    28. Çay saati için perişan kurabiye nasıl..
    29. Suudi Arabistan'dan milyar dolarlık..
    30. Ketçap nasıl yapılır? İşte, ev yapımı..
    Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
    Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!