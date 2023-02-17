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Spor Katar'dan futbolda dikkat çeken adım kararı! Resmen başladılar: Oraya yönlendirilmişti! Bir anda devreye girdi!
Spor

Katar'dan futbolda dikkat çeken adım kararı! Resmen başladılar: Oraya yönlendirilmişti! Bir anda devreye girdi!

İngiliz ekibinin devir süreci devam ederken, Katar'ın eski başbakanı da devreye girdi. Dünyanın en büyük ülkesi olan Katar adeta futbolda destan yazdı...

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:51:00 - 2023-02-17 16:59:22
Katar'dan futbolda dikkat çeken adım kararı! Resmen başladılar: Oraya yönlendirilmişti! Bir anda devreye girdi!

Katar'ın eski başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani'nin de aralarında olduğu bir grup Katarlı yatırımcının Manchester United'ı satın almak için kulübü elinde bulunduran Glazer ailesine 5 milyar sterlinlik resmi bir teklif vermesi bekleniyor. Katarlı grubun ardından İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in de devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester United'ı satın almak isteyen yatırımcıların Cuma günü saat 22.00'ye kadar satış görüşmelerini denetleyen Raine Group'a tekliflerini iletmeleri gereiyor.

Eski günler aranıyor

Doha Arabic'in genel yayın yönetmeni Majed Al Khelaifi'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı, "Manchester United Katarlıdır" tweeti söylentilerin artmasına neden olurken, Sky'a göre Katarlıların ardından ABD'li yatırımcılar da anlaşma zemini arayacak.

Sir Alex Ferguson'un emeklilik kararı sonrasında teknik direktör seçiminde bir türlü aradığı istikrarı bulamayan Manchester United, Erik ten Hag yönetiminde girdiği sezonda 23 maçta 46 puan topladı. Zirvenin beş puan gerisinde yer alan İngiliz devi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Barcelona ile 2-2 berabere kaldı.

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