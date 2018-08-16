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Katar'dan flaş Türkiye mesajı

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şafi, Türkiye'yi spekülatif ataklara karşı ve diğer tüm alanlarda desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:24
Katar'dan flaş Türkiye mesajı

Büyükelçi Al Şafi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü görüşmesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin vurgulandığını ifade etti.

Emir Al Sani'nin ABD'nin yaptırımları sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet adamı olduğunu ve bu ziyaretle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık destek sunduğunu hatırlatan Al Şafi, "Katar, kardeş ülke Türkiye'yi ekonomik krizini atlatması için tüm alanlarda destekleyecek ve bunda da tereddüt etmeyecek. Ümmetin ve Katar devletinin yanında duran kardeş Türk halkının yanında yer alıyoruz." dedi.

Al Şafi, karşılıklı saygı ve değişmeyen prensiplere dayanan Katar-Türkiye ilişkilerinin diğer ülkeler tarafından örnek alınacak düzeyde olduğuna işaret etti.

"Türkiye de Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alarak haktan yana tavır almıştı"

Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 20 milyar dolardan fazla olduğunu belirten Al Şafi, şunları kaydetti:

"Katar'daki temel prensiplerin başında vefa gelir. Türkiye de Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alarak haktan yana tavır almıştı. Türkiye'nin bölge ve İslam dünyasıyla ilgili onurlu diğer duruşları da söz konusu. Katar ve Türkiye, insani ve siyasi birçok konuda ortak tutuma sahip ve ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve askeri olarak kapsayıcıdır. Türkiye'nin Katar'a karşı tutumu, Katar'ın başarısız darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer almasının devamıydı. İki lider (Erdoğan ve Al Sani) ikili ilişkilerin devamı ve daha da geliştirilmesine vurgu yaptı."

"Türkiye'nin istikrarı tüm bölgenin istikrarı demektir"

Katar'ın Türkiye'nin iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de dostu olduğunun altını çizen Al Şafi, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı tüm bölgenin istikrarı demektir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Al Şafi, Türkiye ekonomisinin spekülatif ataklarla zayıf gösterilmek istendiğini, ancak sağlam ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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