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Dünya Katar'dan flaş adım! Sorunu çözecekler
Dünya

Katar'dan flaş adım! Sorunu çözecekler

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki krizi çözmek amacıyla harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 14:23:00 -
Katar'dan flaş adım! Sorunu çözecekler

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Körfez ülkeleriyle çıkan krize çözüm bulmak için Lübnan'a gidecek.

Söz konusu ziyaret, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani arasında Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklandı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Katarlı bakanın, Lübnan'ı desteklemenin yollarını müzakere etmek ve Körfez ile yaşanan krizi çözmek üzere temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı El Sani'nin birkaç gün içerisinde Lübnan'da olması bekleniyor.

Lübnan-Körfez krizi

Enformasyon Bakanı George Kurdahi geçtiğimiz hafta verdiği bir demeçte, Yemen'de savaşan İran destekli Husileri haklı gördüğünü, Husilerin kendi topraklarını koruduğunu kaydetmişti.

Bunun ardından Suudi Arabistan Lübnan'a tepki göstermiş, Lübnan büyükelçisini ülkeden göndermiş, Lübnan'da bulunan büyükelçisini de çekmişti. Suudi Arabistan'ı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt izlemişti.

Kaynak: Mepa News

 

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