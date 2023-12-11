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Gündem Katar'dan Filistin'e sahra hastanesi desteği!
Gündem

Katar'dan Filistin'e sahra hastanesi desteği!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:59:00 - 2023-12-11 19:03:39
Katar'dan Filistin'e sahra hastanesi desteği!

Katar, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a sahra hastanesi kuracak.

Aaçıklama Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze Şeridi’nde, Katar’ın 50 yatak kapasiteli sahra hastanesi kuracağı belirtildi.

Katar’ın söz konusu hastanenin kurulum çalışmalarına başladığı, 50 yatak kapasiteli hastanenin içerisinde ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, resepsiyon ve radyoloji servislerinin olacağı aktarıldı.

Açıklamada, hastanenin Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi personeli tarafından yönetileceği ifade edildi.
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