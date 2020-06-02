Katar'dan endişelendiren koronavirüs gelişmesi! 'Zorunlu olmadıkça...'

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı, son 24 saatte bin 826 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vakanın 60 bin 259’a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, 24 saat içerisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 43 olduğunu ve 24 saatte 2 bin 599 hastanın iyileşmesiyle virüsten kurtulan kişi sayısının 36 bin 36’ya ulaştığını açıkladı.

Halk Sağlığı Bakanlığı, 24 saat içerisinde 5 bin 179 kişinin test edildiğini ifade ederek, şimdiye kadar toplam 231 bin 98 kişiye koronavirüs testi yapıldığı bilgisini verdi.

Bakanlık, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak gerektiğine vurgu yaparak, sosyal mesafede dahil olmak üzere tüm önleyici tedbirlere bağlı kalmanın önemine yeniden dikkat çekti.