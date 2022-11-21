Katar'daki görüşme sonrası Mısır'dan Türkiye açıklaması
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin selamlaşıp tokalaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.
Açıklamada 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi.