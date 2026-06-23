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Gündem Katar'da patlama! Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
Gündem

Katar'da patlama! Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

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Katar'da patlama! Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Katar halkına başsağlığı dilerken yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Katar’da bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde yaşanan patlama nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Katar halkının acısını paylaştığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.

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