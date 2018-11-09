Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı

Galatasaray'da oynadığı dönemde yakından tanıma şansı bulduğumuz Wesley Sneijder, futbol yaşamını sürdürdüğü Katar'da olaylı bir maç yaşadı.

Bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gören 34 yaşındaki Hollandalı'nın, tünele giderken sinirli bir şekilde, "Katar'da oynadığım son maç bu" dediği ifade edildi.

Maçta biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydeden tecrübeli futbolcu, maçın son bölümlerinde kırmızı kart görünce adeta çileden çıktı.

"Katar'da oynamaktan mutluluk duyuyorum"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan dünya yıldızı futbolcu, "Hak etmediğim bir kırmızı karttan sonra şiddetli bir reaksiyon gösterdim. Medyada çıkanların aksine Katar'da oynamaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde mesaj gönderdi.