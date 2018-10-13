THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Katar'a dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Katar'a 2018'in ilk 9 ayında yapılan ihracatın 707 milyon dolara ulaştığını, yıl sonu hedefinin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:41
Katar'a dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı açıklamada bazı Arap ülkelerinin abluka uygulaması sonrası Katar'a Türk şirketlerinin yaptığı ihracatın hızla arttığını, 2016'da 421 milyon dolar olan bu rakamın geçen yıl yüzde 50 artışla 630 milyon dolara, bu yılın 9 ayında da 707 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Katar'a bu süreçte dostluk elini uzatan ülkelerden şirketlerin davetli olduğu Doha 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlediklerini aktaran Celep, 8-10 Ekim'de düzenlenen fuara toplam 26 firmanın katıldığını bildirdi.

'Katar ithalatı yoğun bir ülke'

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının ardından merkez bankalarının da Para Takas Anlaşması yaptığını hatırlatan Celep, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Katar, 3 milyonluk bir ülke olmakla birlikte ithalatı yoğun bir ülke. Katar'a gıda ve sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Milyar dolarlık pazarlar arasına Katar'ı da ekleyeceğiz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de iki ülkenin birbirlerine zor zamanlarda destek olma kararlılığı içinde olduğunu, iş insanları olarak bu dostluk ortamını ticaretle büyütmek istediklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:41
  1. Katar
  2. Türkiye
  3. ticaret
  4. ihracat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim öncesi kanlı saldırı: 12 ölü
    1. Seçim öncesi kanlı saldırı: 12 ölü
    2. Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusundan..
    3. Böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor
    4. Sosyal Girişimcilik ödülleri..
    5. Saadet Partisi liderinden Brunson..
    6. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı: Çok..
    7. Üsküdar'da 'anne'ye uyuşturucu..
    8. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    9. Labada diye bir ot!
    10. Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda..
    11. Afganistan'da seçim mitingine intihar..
    12. Süper Ligin eski futbolcusu tedavisi..
    13. MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?..
    14. Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye..
    15. Khabib, Galatasaray'ın teklifini kabul..
    16. Safer ayı duası nedir?
    17. Karaman'da komşu kavgasında 37 günlük..
    18. Eski Fenerbahçeli Kezman, tutuklanabilir
    19. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    20. PKK'nın kış yapılanmasına operasyon!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?