Katar’a 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Katar’a ilk 9 ayda yapılan ihracatın 707 milyon dolara dayandığını ifade etti.

Celep, bu rakamı yılsonunda 1 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. İkili ticaret anlaşmalarının meyvelerini vermeye başladığını anlatan Celep, “Türkiye ile Katar yakın diyalog halinde. Malum, Katar ithalatı yoğun bir ülke. Bu ülkeye 2018’de 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konumdayız. Milyar dolarlık pazarlar arasına Katar’ı da ekleyebiliriz” diye konuştu.