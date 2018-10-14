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Katar’a 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Katar’a ilk 9 ayda yapılan ihracatın 707 milyon dolara dayandığını açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 12:25
Katar’a 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Katar’a ilk 9 ayda yapılan ihracatın 707 milyon dolara dayandığını ifade etti.

Celep, bu rakamı yılsonunda 1 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. İkili ticaret anlaşmalarının meyvelerini vermeye başladığını anlatan Celep, “Türkiye ile Katar yakın diyalog halinde. Malum, Katar ithalatı yoğun bir ülke. Bu ülkeye 2018’de 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konumdayız. Milyar dolarlık pazarlar arasına Katar’ı da ekleyebiliriz” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 12:25
  1. Katar
  2. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep
  3. ihracat

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