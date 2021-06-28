“Katar yalancısı” KK’ya suç duyurusu yağıyor!Onlar da bugün şikayetçi olacaklar

CHP medyası, üniversite hayami kuran milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin moralini altüst eden bir yalan habere imza atmıştı. "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yönündeki asılsız haber, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesinde yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan bu haberi paylaşarak yalana ortak olmuştu.

"Katar" iftirası ile öğrencilerin hayatıyla oynayan çukur medyası ve CHP'li Kılıçdaroğlu'na karşı 300 aile harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı öğrencilerin tıp fakültesine sınavsız gireceği’ yönündeki asılsız paylaşımıyla ilgili 300’e yakın aile, çocuklarının olumsuz etkilendiğini belirterek şikayetçi oldu. Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Doğukan Yılmazer, "Milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynandı. Bir gün sonra söz konusu habere ilişkin yayımlanan tekzip ve düzeltmeler ise insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir." dedi.

CHP medyası, üniversite hayami kuran milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin moralini altüst eden bir yalan habere imza atmıştı. "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yönündeki asılsız haber, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesinde yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan bu haberi paylaşarak yalana ortak olmuştu.

300 aile hareke geçti

Çocukları YKS'ye giren Türkiye'nin farklı yerlerinden 300'den fazla aile, çocuklarının sınav öncesi moralinin bozulduğunu ve motivasyonlarının düştüğü gerekçesiyle yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında şikayetçi oldu.

"Milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynadı”

Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Doğukan Yılmazer, "Sınava saatler kala, Katarlı öğrencilerin üniversitelere sınavsız alınacağı seklinde ve ilgili devlet kurumlarınca çok kısa süre içerisinde yalanlansa da servis edilmeye devam edilen bir haberle amaçlanan iktidarı yıpratmak olsa da doğrudan milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynandı. Bir gün sonra söz konusu habere ilişkin yayımlanan tekzip ve düzeltmeler ise insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.

AK Partili gençler de suç duyurusunda bulunacak!

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları da bugün önce basın açıklaması ve ardından ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katar’ yalanına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklar.

Konuya ilişkin AK Parti’den yapılan açıklama şu şekilde:

Kıymetli Basın Mensubu arkadaşlar ;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 Haber sitesini referans alarak Katar'lı öğrencilerin sınavsız TIP Fakültelerine girebileceği söylemi. T24' ün bu haberin yanlış olduğunu belirterek özür dilemesine karşın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla süreci devam ettirmesi üzerine Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın koordinesinde Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde Basın açıklaması yapılacak ve sonrasında Üniversite sınavına giren gençler tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır ”

Basın açıklamasına Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve MKYK Üyeleri Ankara Milletvekilleri ve Ankara teşkilatları katılım sağlayacaktır