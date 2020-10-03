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Aktüel Katar ve ABD savunma bakanları Doha'da askeri ilişkileri görüştü
Aktüel

Katar ve ABD savunma bakanları Doha'da askeri ilişkileri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:05:34 -
Katar ve ABD savunma bakanları Doha'da askeri ilişkileri görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper Doha'da iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Esper, Atiyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile ABD arasında askeri ve savunma alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Esper ve Atiyye ayrıca, bölgesel ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri de değerlendirdi.

ABD'nin, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Washington bu üssü Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı mücadelede kullanıyor.

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