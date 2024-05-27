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Gündem Katar uçağı Türkiye üzerinde korku saçtı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Katar uçağı Türkiye üzerinde korku saçtı! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:28:00 -
Katar uçağı Türkiye üzerinde korku saçtı! Çok sayıda yaralı var

Dublin'e giden Katar Havayolları'na ait uçağı Türkiye semalarında türbülansa girdi. Meydana gelen olayda 12 kişi yaralandı.

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden Katar Havayolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Dublin Havalimanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Doha'dan Dublin'e uçan Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı. Yapılan açıklamada, "İnişin ardından, uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesi sonucunda uçakta bulunan 6 yolcu ve 6 mürettebatın yaralanması nedeniyle uçak, Havalimanı Polisi ve İtfaiye ve Kurtarma departmanımız da dâhil olmak üzere acil durum hizmetleri tarafından karşılanmıştır. Sekiz yolcu daha sonra hastaneye kaldırılmıştır. Doha'ya dönüş uçuşunun (QR018 sefer sayılı uçuş) gecikmeli de olsa bu öğleden sonra normal şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Dublin Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları etkilenmemiştir ve bu öğleden sonra normal şekilde devam etmektedir" denildi.

Singapur uçağı akıllara geldi

Singapur Havayolları, Salı günü yaptığı açıklamada Londra'dan Singapur'a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. Uçağın, rota değiştirerek Bangkok'a iniş yaptığı ifade edilmişti.

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