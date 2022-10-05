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Gündem Katar Tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Katar Tezkeresi TBMM'den geçti

TSK'nın, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:48:00 -
Katar Tezkeresi TBMM'den geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkere ile birlikte TSK, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Mehmetçik de görev alacak.

Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.

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