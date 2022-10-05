Katar Tezkeresi TBMM'den geçti
TSK'nın, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Tezkere ile birlikte TSK, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Mehmetçik de görev alacak.
Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.