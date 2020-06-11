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Dünya

Katar son rakamları açıkladı! Halka çağrı yapıldı

Katar'da son yirmi dört saatte bin 476 kişide koronavirüs tespit edilirken 3 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:40:00 -
Katar son rakamları açıkladı! Halka çağrı yapıldı

Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde bin 476 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 75 bin 71’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, şu ana kadar kaydedilen ölü sayısının 69’a ulaştığını bildirdi.

Ülkede şu ana kadar 51 bin 331 kişinin iyileştiği bilgisini veren Bakanlık, son 24 saat içinde 4 bin 829 kişiye, toplamda ise 274 bin 79 kişiye test yapıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, maske ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere alınan tüm önlemlere uymanın ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmamanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

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