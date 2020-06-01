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Dünya

Katar skandalı belgeledi: İhlal ettiler

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in son üç yılda yüzlerce insan hakları ihlali yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:27:00 -
Katar skandalı belgeledi: İhlal ettiler

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), 3 yıldır abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurdu.

Komite tarafından yapılan açıklamada, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde hazırlan kitapçıkta, ablukanın başlamasından bu yana Katar'a karşı işlenen insan hakları ve özgürlükleri ihlalleri belgelendiği bildirildi.

Kitapçıkta, üç Körfez ülkesinin abluka süresince komite tarafından izlenen ve belgelenen 4 bin 275 insan hakları ihlaline yer verildiği belirtilerek, bunların başında hareket, ikamet, mülkiyet, eğitim, sağlık, düşünce ve ifade özgürlüğü, keyfi gözaltı, zorla kaybettirme, şiddet ve nefrete teşvik etme gibi ihlallerin yer aldığı vurgulandı.Son olarak da kitapçıkta, komite tarafından belgelenen, Katar'a yönelik, Suudi Arabistan'ın 2 bin 448, BAE'nin 1225, Bahreyn'in ise 602 işlediği ihlallerin yer aldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 15 Şubat'ta, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

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