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Aktüel Katar Savunma Bakanı: "Trump, ablukacı ülkeleri destekleyen tutumundan geri adım attı"
Aktüel

Katar Savunma Bakanı: "Trump, ablukacı ülkeleri destekleyen tutumundan geri adım attı"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:22:09 -
Katar Savunma Bakanı: "Trump, ablukacı ülkeleri destekleyen tutumundan geri adım attı"

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine abluka uygulayan devletlere destek veren tutumundan geri adım attığını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundaki "Sıfır Mesafe" programına konuk olan Atiyye, ABD ile Katar arasında karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı stratejik bir ittifak ilişkisi bulunduğunu belirtti.

"Washington ile Doha yönetimleri arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini hemen anlayan Trump, Katar'a abluka uygulayan ülkeleri destekleyen tutumundan geri adım attı." diyen Atiyye, ablukacı ülkelerin Katar'a askeri bir saldırı düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin devlet başkanları tarafından da teyit edilen istihbari deliller bulunduğunu söyledi.

Atiyye, Türkiye'nin ise abluka başlamadan çok önce askeri iş birliği anlaşması yaptıkları kardeş ve müttefik bir ülke olduğuna dikkati çekti.

- Yalan haberler ve hikayeler uyduran gizli ağlar

Öte yandan programda yayınlanan bir raporda, Katar ve başta Türkiye olmak üzere Katar'ın müttefiklerini hedef almak için yalan haberler ve hikayeler uyduran gizli ağların bulunduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Katar'ı hedef almak ve askeri saldırı planlamak amacıyla araştırma merkezleri ve sahte hesapları desteklediği yönünde de gizli belgelerin olduğu belirtildi.

Program ekibinin bir buçuk yıl boyunca yalan haber ve sahte video içeriği üreten kaynakları takip ettiğine işaret edilen raporda, ekibin, bu ağlardan birini kırmayı ve sahte elektronik platformları yönetenlerin listesine ulaşmayı başardığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Katar ve Türkiye'yi hedef almak için çalışan bir BAE ağının da bulunduğu ifade edildi.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden ise söz konusu programda anlatılanlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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