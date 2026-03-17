Katar, Hürmüz Boğazı'nın açılması için çabalıyor

Katar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve bölgeden enerji ihracatının kesintisiz devam etmesi için farklı taraflarla temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın üçüncü haftasına girildiği bir dönemde, boğazın tamamen açık tutulmasının Körfez’e ticari ürünlerin girişinin ve enerji sevkiyatının devamı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

İran’ın Umman ile arasındaki dar su yolunda gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini belirten El Ensari, bunun küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini etkileyen ciddi bir kesintiye yol açtığını ifade etti.

El Ensari, İran ile diplomatik görüşmelerin ancak saldırıların durması halinde mümkün olabileceğini vurguladı. “Saldırılar durursa diplomasi yoluyla çıkış bulunabilir. Ancak ülkelerimiz saldırı altındayken öncelik güvenliğimizi korumaktır” dedi.

Katar’ın şu aşamada ABD ile İran arasında yürütülen resmi bir arabuluculuk girişiminden haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının en kritik güzergahlarından biri olarak kabul ediliyor.

İran’ın boğazı fiilen kapatması, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açmış durumda.

