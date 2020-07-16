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Aktüel

Katar Hava Yolları ihtiyaç olmadığından Airbus A380'lerin uçuşunu durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:51:22 -
Katar Hava Yolları ihtiyaç olmadığından Airbus A380'lerin uçuşunu durdurdu

DOHA (AA) - Katar Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle filosundaki Airbus A380'lerin uçuşunu durdurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un seyahatleri büyük ölçüde etkilemesinden dolayı şu an Airbus A380 tipi geniş kapasiteli uçakların havada kalmasını gerektirecek hiçbir gerekçe bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar Hava Yolları filosundaki 10 Airbus A380 yerine 30 adet Boeing 787 tipi uçağın çalıştırılacağı belirtildi.

Katar Hava Yolları, Kovid-19'un yayılmasıyla uçuşlarının büyük kısmını askıya almış ancak kargo seferlerine devam etmişti.

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