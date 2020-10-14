Katar Emiri'nden Kuveytli mevkidaşına "iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi" içerikli mektup

DOHA (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a "iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi" içerikli bir mektup gönderdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman resmi bir ziyaret için Kuveyt'e gitti.

Kuveyt Emiri ile bir araya gelen Muhammed bin Abdurrahman, Katar Emiri Temim bin Hamed'in, "iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ile onları destekleme ve geliştirme yollarına" ilişkin mektubunu Kuveytli mevkidaşına iletti.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya gelerek ortak öneme sahip konuları ele alen Katarlı Bakan, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile ise ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından eski Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir Kuveyt'in yeni emiri olmuştu.



